Tuhaf olay: Ekip otosuna bindirmeden önce zanlıyı öptü

ABD'nin Maryland eyaletinde yaşanan tuhaf olayda polis, bir kadını, ekip arabasına binmeden önce öperken yakalandı.

Sozcu.com.tr

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Maryland eyaletinde görevli bir polis memuru, ekip arabasının arkasına götürdüğü bir kadına sarılıp öperken görüntülendikten sonra görevden uzaklaştırıldı.



Prens George İlçe Polis Departmanı salı günü, memurlarından birinin olayda yer aldığını doğruladı ve araştırma sürecinin devam ettiğini söyledi.

Fox 5 DC’nin haberine göre polis departmanı, polis memurunun kimliğini, 3 yaşındaki bir çocuğu dövdüğü iddiaları nedeniyle 2016 yılında açığa alınan Francesco Marlett olarak tanımladı.

Bakanlık, daha önce videoyla ilgili bir soruşturma başlatıldığını duyurduktan sonra salı akşamı Twitter’da “Soruşturma devam ettiği için polis yetkileri askıya alındı” dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Instagram ve TikTok’ta yayınlanan görüntülerde, kafası kazınmış bir polis memuru, kısa bir elbise giyen bir kadını öperken aynı zamanda agresif bir şekilde onu arkasından tuttu.

Üniformalı polis memuru kolunu kadının omzuna atarak onu ekip arabasının arkasına götürdü ve içeri girmesine yardım etti.

ABC 7News’e göre video, Oxon Hill Lisesi’nin hemen yanındaki Carson Park’ta çekilmiş gibi görünüyordu.

2016 yılında Marlett, kız arkadaşının çocuğunu dövdüğü iddiasıyla ikinci derece çocuk istismarıyla suçlandıktan sonra açığa alınmıştı.

Kız arkadaşı akşam yemeğini pişirirken çocuğa bakıyordu ve iddiaya göre çocuk yatağını ıslattığında Marlett, kafası duvara çarpana ve bilincini kaybedene kadar ona vurdu.

Marlett ile kadın arasındaki ilişkinin ne olduğu belirsizliğini korurken konuyla ilgili soruşturmanın da devam ettiği açıklandı.

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