Tunus açıklarında göçmen teknesinin batması sonucu 14 kişi öldü

Tunus açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 14 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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Tunus Ulusal Güvenlik Kuvvetleri Sözcüsü Hüsameddin el-Cebabli, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Afrika uyruklu yasa dışı göçmenlere ait batan tekneden 54 kişinin deniz muhafızları tarafından kurtarıldığını belirtti.

Göçmenlerden 14’ünün cansız bedenlerine ulaşıldığını aktaran Cebabli, deniz muhafızlarının dün gece saatlerinde de 14 yasa dışı göç girişimini engellediğini kaydetti.

Deniz muhafızlarının aynı zamanda yardım isteyen 435 yasa dışı göçmeni kurtardığını ifade eden Cebabli, bunlardan 9’unun Tunus vatandaşı, geriye kalanların ise Afrika uyruklu olduğunu aktardı.

Her yıl binlerce Afrikalı düzensiz göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla deniz yoluyla Avrupa’ya ulaşmak için Tunus'a geliyor.

Uzun yıllar Tunus'ta göçmen mahallelerinde yaşayan Sahra Altı Afrika ülkelerinden gelen göçmenlerin bir kısmı Avrupa’ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor. AA