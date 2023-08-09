Turizm cenneti alev alev…

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Hawaii'de çıkan yangınlar nedeniyle büyük çaplı tahliyeler başladı

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ABD’nin Hawaii eyaletindeki çalılık alanlarda çıkan yangınlar nedeniyle bazı evler zarar gördü, bölgede büyük çaplı tahliyeler başlatıldı.

Hawaii Vali Vekili Sylvia Luke, eyaletin çeşitli bölgelerinde kontrol altına alınamayan söz konusu yangınlar nedeniyle acil durum ilan etti.

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Dora Kasırgası’nın yol açtığı, hızı saatte 97 kilometreyi aşan rüzgarlar nedeniyle Hawaii’de çok sayıda elektrik hattının yıkıldığını ve yangınla mücadele helikopterlerinin iniş yapmak zorunda kaldığını açıkladı.

Meteorolojist Jeff Powell, Hawaii’nin kuzeydeki yüksek basınç ile Dora kasırgasının yol açtığı alçak basınç arasında kaldığını ve bunun yangının kontrol edilmesini güçleştirdiğini belirtti.

Hawaii’ye bağlı Maui Adası Sözcüsü Mahina Martin ise iki bölgede yoğunlaşan yangınlarla mücadele edildiği, 13 bin haneye elektrik verilemediği ve bazı bölgelerde tahliyelere başlandığı bilgisini paylaştı.

Maui Belediye Başkanı Richard Bissen de Kula bölgesinde yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik alanda etkili olan yangın nedeniyle en az iki evin zarar gördüğünü, 40 evden 80 kişinin tahliye edildiğini aktardı.

Bissen, Maui’nin kuzeyinde ise yaklaşık 400 evin daha tahliyesine başlandığını ifade etti.

Hawaii’de 2021’de çıkan yangında çok sayıda ev yanmış, binlerce kişi tahliye edilmişti. (AA)

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