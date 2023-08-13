Turizm cenneti Hawaii’de yangın: Ölü sayısı artmaya devam ediyor, yüzlerce kayıp var

ABD'nin turizm cenneti Hawaii'de Salı günü başlayan yangının yarattığı tahribat her geçen gün artıyor...

Tayfun HOPALI / ABD

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Hawaii Valisi Josh Green, Maui yangınlarının ölü sayısının 89’a yükseldiğini duyurdu. Ölü sayısının bir gün içinde 80’den 89’a yükseldiğini belirten Vali Green, bu sayının daha da artmasından endişe ettiklerini ifade etti.

Arama ve kurtarma ekipleri, yangının en kötü vurduğu Lahaina kasabası da dahil olmak üzere, yangınla tahrip olmuş bölgelerde faaliyetlerine devam ediyor. Lahaina yangını şu anda %85 oranında kontrol altında, ancak Maui ve Büyük Ada’da toplam altı yangın sürüyor.

2.170 dönümlük alanın yanmasının yanı sıra, 2.200 bina ve diğer yapıların hasar gördüğü veya yok olduğu bildirildi. Lahaina kasabasındaki tarihi dönüm noktalarının birçoğu da kaybedildi.

TATİL GEMİLERİ ROTAYI BAŞKA YERLERE ÇEVİRDİ

Honolulu Belediye Başkanı Rick Blangiardi, acil konut ihtiyacını karşılamak için kısa dönem tatil kiralama süresini askıya aldı. Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) 150’den fazla personel gönderdi ve Pacific Disaster Center, 4.500 kişi için 51.700 metrekarelik barınak ve günlük 9.000 hazır yemek gerektiğini tahmin ediyor. Yangınlar nedeniyle yüzlerce insanın akıbeti bilinmiyor.

Bazı tahminlere göre kayıp sayısı 1.000’e kadar çıkabilir. Norwegian Cruise Line, yangınlar nedeniyle Maui duraklamalarını iptal etti ve seferlerini Hilo’ya yönlendirdi.

FEMA, Vali Green ve diğer yetkililerle bir araya gelmek üzere Hawaii’ye yetkililer gönderdi. Yangınların eyalet tarihindeki en büyük doğal afet olma olasılığı, durumun ciddiyetini daha da vurguluyor. Bu yangınlar, sadece maddi zarar ve can kaybıyla değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik etkilerle de Hawaii’yi vurmuş durumda.

Kayıp kişilerin belirsizliği, tahribatın geniş ölçeği ve uzun vadeli etkiler, bu trajedinin yalnızca fiziksel değil, duygusal yaralar da bırakacağını gösteriyor. Hem yerel hükümetin hem de özel sektörün hızlı ve etkin yanıtları, topluluğun bu zor zamanlarda birleşme kapasitesini yansıtmaktadır. Herkes, yangınların kontrol altına alınmasını ve topluluğun yaralarını sarmaya başlamasını umuyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Maui ve Büyük Ada’da devam eden yangınların kesin çıkış nedeni henüz belirlenmedi. Olay yerindeki uzmanlar ve yetkililer, yangının kaynağını belirlemek üzere soruşturma başlatmış durumdalar.

Bu tür olaylarda, yangının başlangıcının elektrik kıvılcımları, insan hatası, kundakçılık veya doğal nedenler gibi bir dizi faktörden kaynaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Yangının çıkış nedeninin tespiti, yetkililerin olaya uygun bir şekilde yanıt vermesine ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına yardımcı olacak. Bu nedenle, bu soruşturmanın sonuçları büyük bir merakla beklenmekte.

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