Turizm cenneti Hawaii’deki yangında 3 binden fazla evcil hayvan kayıp

Geçtiğimiz hafta başlayan Hawaii'deki yangından her geçen gün daha da acı haberler gelmeye devam ediyor. Maui yangınlarıyla ilgili verilen bilgiye göre 3 binden fazla evcil hayvan hâlâ kayıp.

Sozcu.com.tr

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Tüm dünya geçtiğimiz hafta salı günü turizm cenneti Hawaii’de çıkan yangınları endişeyle takip ediyor. Her geçen gün yangının bıraktığı tahribat daha da artıyor. Son olarak CNN’nin haberine göre ölü sayısı 106’ya yükselirken arama ve kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Yangın tüm bölgeyi olumsuz etkilerken Maui Humane Society, evcil hayvanlara da dikkat çekti. Pu’unene merkezli hayvan yardım kuruluşu, devam eden trajedi nedeniyle yaklaşık 3 binden fazla hayvanın hâlâ kayıp olduğunu tahmin ediyor.

Humane Society, ölü hayvanlarla karşılaşan gönüllülerin veya sakinlerin onları hareket ettirmemelerini veya yok etmemelerini istedi. CEO Dr. Lisa M. Labrecque, “Hayvanları belirleyebilmemiz için taşınmamalarını veya yok edilmemelerini saygıyla rica ediyoruz” dedi.

Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında konuşan Labrecque, yardım kuruluşunun hayvanları aramak için uygun alanlarda Maui Polis Departmanı ile yakın bir şekilde çalıştığını açıkladı.

Ayrıca hayatta kalan hayvanları dışarı çekmek için yanan alanların çevresine yemlik ve su istasyonları, Napili Plaza ve Lahaina Halk Merkezi’ne, yaralı hayvanları tedavi etmek için veteriner ekiplerin yerleştirildiğini belirtti.

“DÖRT GÜNDÜR TEK VETERİNER BENİM”

Maui’de görev alanlardan biri olan Veteriner Jenna Wallace dört gündür yerde uyuduğunu anlattı: “Dört gündür buradaki tek veteriner benim. Yerde uyuyorum. Dün tek başıma yaklaşık 45 evcil hayvanı tedavi ettim. Köpeklerin susuzluktan, yemek yememekten, stresten, arabada olmaktan ve bitkin olmaktan muzdarip olduklarını görüyoruz.”

At, koyun, domuz ve keçi gibi daha büyük hayvanlara da bakılıyor. Atlar ve çiftlik hayvanları yangın alanından taşındı.

HALK ÖFKELİ

Maui’deki yangınlarda şu an için 106 kişinin öldüğü doğrulandı ve 1000’den fazla kişi ise hâlâ kayıp. Sadece üç kişinin resmi olarak kimliği belirlenebildi.

Halk, müdahalenin geç, yavaş ve yetersiz olmasından yakınıyor. Pentagon sözcüsü General Pat Ryder da ordunun yardım etmek istediğini, ancak kurtarma çabaları için daha fazla lojistik sorun yaratmamak için koordinasyon olmadan personel göndermek istemediğini açıkladı.

Maui Polis Şefi John Pelletier pazartesi günü yaptığı açıklamada, arama ekiplerinin arama alanının yaklaşık yüzde 25’ini taradığını söyledi. Vali Josh Green daha önce, yaklaşık on gün sürmesi beklenen bir operasyonda her gün 10 ila 20 cesedin bulunmasını beklediğini söylemişti.

Yangın, 13 bin nüfuslu Lahaina kasabasındaki neredeyse her binayı yok etti.

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