Turizm cennetinde bilanço ağır: 850 kişi kayıp
Hawaii'de 9 Ağustos'ta başlayan orman yangınları sonucunda yaşanan trajedide, 114 kişi hayatını kaybetti ve 850 kişiden hala haber alınamıyor.
Hawaii’deki yangınların etkisiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 114 olarak tespit edildi. Maui Belediye Başkanı Richard Bissen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangınların acımasız etkisi altında 27 cesedin kimliğinin belirlendiğini bildirdi.
Yangınların yarattığı kaos nedeniyle hala 850 kişiden haber alınamadığını vurgulayan Bissen, yangınların yıkıcı etkisiyle yakınları kaybolan ailelerin, DNA örnekleri vermek üzere Maui ve FBI yetkilileriyle iletişime geçmeleri gerektiğini belirtti.
Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden’ın ilerleyen saatlerde Hawaii’deki afet bölgesini ziyaret edeceği haberleri geliyor.
Hawaii’deki Yangın Felaketi
ABD Başkanı Joe Biden, 9 Ağustos’ta başlayan ve Hawaii’deki orman yangınlarının ülke tarihindeki en ölümcül orman yangını olduğunu belirtti. Biden, mümkün olan en kısa sürede bölgeyi ziyaret edeceğini açıklamıştı.
Hawaii Valisi Josh Green, arama kurtarma ekiplerinin hala devam eden çalışmaları sırasında her gün 10 ila 20 ceset bulabileceklerini ifade ederek, toplam ölü sayısının tam anlamıyla belirlenmesinin 10 günü bulabileceğini dile getirdi.