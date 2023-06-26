Turizm cennetinde vahşi cinayetin detayları çıktı: Parmaklarını kesmiş

Son yıllarda Türkiye'den de çok sayıda turistin ziyaret ettiği Kos adasında (İstanköy) 27 yaşındaki genç kadının vahşice öldürülmesiyle ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor...

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’ın turistik adası Kos’ta 27 yaşındaki Polonya vatandaşı Anastazja Rubinska’nın cinayetiyle ilgili yeni bilgiler geldi…

Yunan medyasında yer alan haberlerde 27 yaşındaki Rubinska’yı öldüren 32 yaşındaki Bangladeşli adamın cinayeti işledikten sonra yaptığı Google aramaları ve genç kadına yönelik korkunç saldırılarının detayları çıktı.

Yunan medyasında yer alan haberde genç kadını öldürmekle suçlanan Salahuddin S. isimli adamın Rubinska’yı öldürdükten sonra Google’da bazı aramalarda bulunduğu belirtildi. Emekli Yunan polisi Yiannis Katsiamakas, Yunan medyasına konuşarak kan donduran cinayetin detaylarını paylaştı.

Gözaltına alınan Bangladeşlinin cep telefonundan bütün verileri sildiğini söyleyen Katsiamakas, “Google’da ‘cansız bir bedenin izlerini nasıl silersin’ diye sorduğu öğrenildi.” ifadesini kullandı.

GOOGLE’DAN ARAMA YAPIP KAMERAYA YAKALANDI

Salahuddin’in Rubinska’nın bedeninin teşhis edilmemesi için genç kadının bazı parmaklarını kestiği de ortaya çıktı. Katsiamakas, “Her iki elindeki parmakları da kesti. Bu şoke edici bir şey” dedi.

Yunan medyasında yer alan haberlerde, saldırganın cep telefonu üzerinden “İtalya’ya aktarmasız nasıl bilet alırım” ve “konum geçmişini nasıl silerim” diye aratmalar yaptığı da belirtildi. Bu aramalardan sonra adamın döviz bozdurduğu ve İtalya’ya bilet aldığı görüntülerin kameraya yansıdığı da aktarıldı.

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