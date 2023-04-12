Turizm cennetinden turistlere ceza: 5800 TL ödeyecekler

İtalya’nın turizm cenneti Portofino’da Paskalya tatilinde oluşan yoğunluk sonrası turistlere yönelik ceza tartışma yarattı.

Sozcu.com.tr

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İtalya'da Paskalya bayramı nedeniyle yaşanan turizm yoğunluğu birçok tatil merkezinde büyük kaosa yol açtı.

Ünlülerin ve zenginlerin tercihi Portofino'da belediye, turizm patlaması nedeniyle bazı önlemleri hayata geçirdi. Buna göre turistlerin uğrak noktalarında uzun süre kalan turistlere 275 euro (5800 TL) ceza kesilecek.

Portofino'da turistlerin sık sık tur düzenlediği ve selfie çektirdiği noktalarda iki “kırmızı bölge” oluşturulacak. Portofino Belediye Başkanı Matteo Viacava, bölgede anarşiyi önlemek için bu önlemlerin hayati olduğunu, turist yoğunluğunun tehlikeli hale geldiğini belirtti.

15 Ekim'e kadar belirli saatlerde uygulanacak plan, zengin turistlerin akın ettiği Portofino'da özellikle yabancı turistlerin dolaşımını organize etmeyi hedefliyor. Viacava, amaçlarının turizmi engellemek değil herkesin bölgedeki güzellikleri görebilmesini sağlamak olduğunu ifade etti.

Paskalya döneminde İtalya'ya gelen yabancı turist sayısının 1,7 milyonu bulduğu tahmin ediliyor.

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