Türk baba kızını kaçırmıştı… Hamburg’da rehine krizi bitti
Hamburg Havalimanı'nda kızını rehin alan Türk babasının yol açtığı ve Alman polisini alarm durumuna geçiren kriz bitti.
Hamburg Havalimanı’nda dün akşamdan bu yana 4 yaşındaki kızını kaçıran Türk babanın yol açtığı ve polisi alarm durumuna geçiren rehine krizi saatler sonra sona erdi.
4 yaşındaki kızını annesinden alan 35 yaşındaki Türk baba, araçla Hamburg Havaalanı'na dalmış ve THY uçağının altında durmuştu. Kızını Türkiye'ye kaçırmak isteyen silahlı baba, etrafa ateş açarak molotof kokteylleri atmıştı.
THY uçağını boşaltan Alman polisi, dün akşam saat 20.12'den beri Türk babayı ikna etmeye çalışıyordu. Kriz nedeniyle çok sayıda uçuş da iptal edilmişti.
İkna çabalarının sonuç vermesiyle baba teslim olarak gözaltına alındı. Çocuğun da korumaya alındığı kaydedildi.
Yetkililer, eşiyle velayet kavgası yaşayan adamın kızıyla saatler sonra araçtan çıkarak teslim olduğunu, çocuğun durumunun iyi olduğunu ifade etti.