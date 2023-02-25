Türk kaptana 15 kez müebbet cezası onandı

4 Kasım 2015 tarihinde 15 göçmeni Yunanistan’ın İstanköy (Kos) Adası’na götürmeye çalışırken teknenin batması sonucu 2 Iraklı çocuğun ölümüne neden olan Türk göçmen kaçakçısına Rodos Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 15 kez müebbet ve 1 milyon 400 bin Euro para cezası onandı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesinden 4 Kasım 2015 tarihinde 5 metrelik polyester sürat teknesine bindirdiği 15 Suriyeli ve Iraklı göçmeni 7 mil uzaklıktaki İstanköy (Kos) Adası'na geçirirken, Yunanistan sahil güvenliğinin kovalaması sonucu teknenin batmasına ve iki Iraklı küçük çocuğun ölümüne neden olan ve halen tutuklu bulunan 52 yaşındaki Türk kaptan S.A. hakkında karar verildi.

Türk kaptana Rodos Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen 15 kez müebbet ve altı ay hapis ile 1 milyon 400 bin Euro para cezasının onandığı belirtildi.

Adada yayın yapan Dimokratiki Gazetesi'nin okuyucularına duyurduğu haberde faciadan kurtulan Iraklı ve Suriyeli ailelerin açtığı dava temyize gittiği ve sonuçlandığı belirtildi.

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