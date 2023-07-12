“Türk maymunlar” demişti: Irkçı bakan özür diledi

Finlandiya kabinesinin aşırı sağcı isimlerinden olan Riikka Purra'nın ırkçı ifadeleri ülkeyi ayağa kaldırdı... Purra tepkiler üzerine açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Finlandiya'nın aşırı sağcı Maliye Bakanı Riikka Purra, gün yüzüne çıkan ırkçı paylaşımları için özür diledi.

BBC’nin haberine göre Purra'nın tepki çeken ırkçı ifadelerini 2008 yılında farklı blog yazılarında tekrar tekrar kullanıyor.

Bir yazıda, trende karşılaştığı bir grup genç göçmen için, “Bana bir silah verseler, trende cesetler olurdu, görürdünüz” diyor. Bir başka yazıda ise Somalili ve Türk göçmenleri hedef alıyor, “Türk maymunlar” ifadesini kullanıyor.

Riikka adıyla yazdığı bir başka yazıda ise, “Bugün Helsinki'de dilenci ve siyah çocuklara tükürmek isteyen kimse var mı” diye soruyor. Purra 15 yıl önceki bu ifadelerini ‘aptalca' olarak tanımladı ve kırdığı kişilerden özür dilediğini söyledi. Twitter hesabından da açıklama yapan Purra, “Ben mükemmel bir insan değilim, hatalar yaptım” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Finlandiya'da atamalar yapıldı

İlginizi Çekebilir Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO arasındaki toplantının detayları belli oldu

İlginizi Çekebilir İtalya'dan Erdoğan açıklaması

İlginizi Çekebilir Erdoğan ve Biden'dan kritik görüşme

İlginizi Çekebilir Erdoğan'ın liderlerle görüşmelerinde dikkat çeken kitap detayı