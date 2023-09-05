Türk vatandaşına gözaltı… Zengin kadınları dolandırmakla suçlanıyor

Tayland'da varlıklı kadınları kandırarak dolandırıcılık yapmakla suçlanan bir Türk vatandaşı gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Tayland’da fitness eğitmeni olarak çalışan ve iyi görünüşünü kullanarak varlıklı kadınları kandırıp para aldığı ifade edilen Türk vatandaşı O.G., başkent Bangkok’ta kaldığı otelde Merkezi Soruşturma Bürosu (CIB) ekiplerince gözaltına alındı.

CIB’den yapılan açıklamada, “O.G. isimli kişinin iyi görünüşüyle Taylandlı kadınları kandırarak işyerine yatırım yapmaları için onları ikna ettiği, parayı aldıktan sonra da kadınlarla iletişimi kestiği ifade edildi.

O.G.nin bahsi geçen işyerini yıllar önce kapattığı ortaya çıktı. CIB, O.G. tarafından dolandırılan diğer mağdurların da kendilerine ulaşması çağrısında bulundu.

Ayrıca CIB, şüphelinin eski asker olduğu bilgisini paylaştı. (DHA)