Türkevi’ne saldıran sanığa yeni suçlamalar

New York'taki Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi'ne 22 Mayıs'ta demir levyeyle saldıran sanık Recep Akbıyık'ın tekrar gözaltına alınarak suçlandığı belirtildi.

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New York Güney Bölgesi ABD Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki Akbıyık'ın “yabancı bir hükümetin bulunduğu mülke zarar vermekle” suçlandığı bildirildi. Akbıyık'ın metal bir aletle Türkiye Başkonsolosluğuna ait 10 cam ve 2 kapıya zarar verdiği, kendisine müdahale eden 2 güvenlik görevlisine de saldırdığı aktarılarak, yargılanması sonucunda suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

ABD’nin New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, yaptığı açıklamada, “Bu suçlamaların açıkça ortaya koyduğu gibi, ABD’deki diplomatik tesislere veya çalışanlarına saldıran kişiler, eylemlerinden sorumlu tutulacaktır.” ifadesini kullandı.

​​​​​​​Türkevi’nde Türkiye’nin BM Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğu bulunuyor.

BM binasının tam karşısındaki Türkevi’nin olduğu bölgede, ABD dahil birçok ülkenin daimi temsilciliği ve başkonsolosluğu da yer alıyor.

KAPI VE CAMLARA ZARAR VERMİŞTİ

Türkiye’nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, 22 Mayıs’ta yerel saatle 03.14’te, kimliği bilinmeyen bir kişinin Türkevi’nin 46. Sokak’taki cephesine yaklaşarak elinde bulunan demir levyeyle konsolosluk camlarına ve giriş kapılarına zarar verdiğini bildirmişti.

Saldırı sonucu konsolosluk kapısının 2 camı ve 10 cephe camı olmak üzere toplam 12 camının hasar gördüğünü belirten Özgür, “Olay NYPD’ye anında haber verilmiş ve polis ekibinin, olay mahalline gelmesi sağlanmıştır. Kimliği belirsiz fail, saldırıda kullandığı demir levyeyi arkasında bırakarak uzaklaşmıştır. Failin belirlenerek yakalanmasının beklendiğini yerel makamlara aktardık.” ifadelerini kullanmıştı.

Türk makamları, saldırganın geçen yıl çıkış yaptığı Türkiye’de “yaralama, tehdit ve uyuşturucu bulundurma” nedeniyle adlı sicil kaydı bulunan Giresun nüfusuna kayıtlı Recep Akbıyık olduğunu tespit etmiş ve bilgileri, NYPD’ye iletmişti.

OLAYDAN 4 GÜN SONRA YAKALANMIŞTI

New York Polis Teşkilatından (NYPD) yapılan yazılı açıklamada, zanlının 26 Mayıs’ta yerel saatle 10.15’te gözaltına alındığı belirtilmişti.

Açıklamada, 29 yaşındaki Recep Akbıyık’a “soygun teşebbüsü, terör suçu ve suç için silah bulundurma, terör tehdidinde bulunma, cezai hasar ve tehdit etme” suçlarının yöneltildiği aktarılmıştı.

“DENETİMLİ SERBESTLİK” KARARI VERİLMİŞTİ

New York Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Akbıyık hakkında 28 Mayıs’ta “denetimli serbestlik kararı” verilmişti.

Akbıyık’ın, Türkevi ve yakınına herhangi bir şekilde yaklaşması yasaklanırken mahkeme tarafından bir sonraki duruşma tarihi 25 Temmuz olarak belirlenmişti.

Akbıyık, mahkemenin ardından kolluk güçleri nezaretinde aklı dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için New York Bellevue Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümüne sevk edilmişti.

Akbıyık'a burada, şizofreni teşhisi konulduğu ve ilaçla tedavisine başlandığı bildirilmişti.

İlaç tedavisinden sonra mahkemenin verdiği “denetimli serbestlik” kararı uyarınca sanık hastaneden taburcu edilmişti. (AA)

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