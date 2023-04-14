Türkiye, Danimarka’da Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim'e ve Türk bayrağına yönelik saldırıyı lanetledi.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Danimarka'da bugün bir kez daha kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı bayrağımıza yönelik olarak gerçekleştirilen aşağılık saldırıyı lanetliyoruz. Tüm uyarılarımıza karşın bu aşağılık saldırılara ifade özgürlüğü kisvesi altında izin verilmesi kabul edilemez.” ifadeleri yer aldı.

Konuya ilişkin Türkiye’nin tavrının, Danimarka’nın Ankara Büyükelçisine iletildiği belirtilen açıklamada, “Avrupa'da son dönemde endişe verici şekilde artış gösteren İslam ve yabancı düşmanlığının somut örneği olan bu aşağılık saldırıya ve benzer nefret suçlarına karşı çok taraflı platformlarda ve ikili alandaki girişimlerimiz hiç şüphesiz sürecektir.” değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Danimarka’nın bu konudaki duyarsız tutumunun dünyadaki tüm Müslümanların tepkisini çektiği ve milyarlarca insanın rahatsızlığının dikkate alınmadığının aktarıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, ramazanda devam eden bu tür provokasyonların önlenmesi ve tekrarlanmaması için caydırıcı tedbirler alınması talebinin yinelendiği aktarıldı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Danimarka’da Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağı ve Kur’an-ı Kerim’e saldırı yapıldı.

Danimarka’daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi Payrioterne Gar Live isimli marjinal bir grup üyesi tarafından düzenlenen provokasyon, Danske Patrioter Facebook hesabında canlı yayınlandı.

Bir grup üyesi, İslam düşmanı pankart açarken, İslam’a hakaret içeren slogan attı ve Türk bayrağına yönelik çirkin saldırı gerçekleştirdi.

Danimarka’da 24 ve 31 Mart’ta Türkiye’nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde yine Kur’an-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı yapılmıştı. (AA)

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