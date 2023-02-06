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Türkiye deprem ile sarsıldı: İtalya’dan tsunami açıklaması

Türkiye haftaya korkunç bir felaketle uyanırken İtalya'dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:19 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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Türkiye deprem ile sarsıldı: İtalya’dan tsunami açıklaması

Türkiye felaketle güne başlarken İtalya’dan dikkat çekici bir açıklama geldi…

Türkiye’de arka arkaya meydana gelen ve Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hatay ve Gaziantep başta olmak üzere birçok şehirde yıkıma sebep olan deprem ile ilgili İtalyan yetkililer açıklamada bulundu.

İtalyan medyası depremi manşetlerine taşıdı.

Depremin ardından İtalya’nın güneyinde bir tsunami uyarısında bulunan İtalyan yetkililer zaman ilerledikçe tsunami uyarısının derecesini düşürdü. Yapılan açıklamada tsunami ihtimalinin olmadığı belirtildi.

İtalya’dan yapılan açıklamada ülkenin güneyinde dalgaların yükselebileceği belirtilirken dalga boylarının 15 santimetreyi geçmeyeceği kaydedildi. İtalya’nın güneyindeki Puglia, Calabria ve Sicilya’da yaşayanlara da “sahillerden uzak durun” uyarısı yapıldı. Depremden sonra bu bölgelerde tren seferleri kısa süreliğine durdurulurken tsunami uyarısının kaldırılmasından sonra ise seferlerin devam etmeye başladığı kaydedildi.

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