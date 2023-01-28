Doğu Kudüs’te sinagoga saldırı! Dışişleri’nden kınama mesajı…

Doğu Kudüs'te bir sinagoga düzenlenen saldırı sonucu 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Dışişleri Bakanlığı, sinagoga düzenlenen terör saldırısını kınadıklarını açıkladı.

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Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim yerindeki sinagoga düzenlenen terör saldırısıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Kudüs'te 27 Ocak akşamı bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Bakanlığın açıklamasında, “Son dönemde bölgede artış gösteren saldırıların yeni bir şiddet sarmalına dönüşmesinden endişe duyuyor, tüm tarafları itidale ve bu tür olayların durdurulması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile İsrail hükümeti ve halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifalar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

NETANYAHU’DAN SİNAGOGA ZİYARET

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan “Neve Yakov” isimli yasa dışı Yahudi yerleşim yerindeki sinagoga yönelik, 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının düzenlendiği noktaya geldi.

AŞIRI SAĞCI BAKANA OLAY YERİNDE TEPKİ

Olay yerine gelen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’e çevredeki Yahudi yerleşimcilerin “kendisini sorumlu tutarak” tepki gösterdiği bildirildi.

İsrail basınındaki haberlere ve sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre İsrail polisi, yerleşimcilerin tepki gösterdiği Ben-Gvir’i güvenlik önlemi alarak olay yerinden uzaklaştırdı.

HAMAS: CENİN KATLİAMINA VERİLEN HIZLI BİR KARŞILIKTI

Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, yaptığı yazılı açıklamada, “İşgal altındaki Kudüs kentinde gerçekleşen kahramanca eylemi kutluyoruz. Bu eylem, Cenin katliamına verilen hızlı bir karşılıktı.” ifadelerini kullandı.

Mısri, “bu eylemin aynı zamanda direnişin İsrail suçlarına karşılık vermeye kadir olduğunu” gösterdiğine dikkati çekti.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs’teki eylemi İsrail’in Cenin Mülteci Kampı’ndaki katliama karşı beklenen bir karşılık olarak yorumladı.

Tansiyonun yükselmesinden İsrail’i sorumlu tutan Kasım, “Öldürme ve kutsallara el uzatmanın tansiyonu ciddi anlamda yükselteceğine dair işgalciyi (İsrail’i) defalarca uyardık, öyle de oldu.” dedi. Hamas yetkilileri, sert açıklamalarına rağmen saldırıyı üstlenmekten kaçındı.

ABD’DEN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, “Bu akşam Kudüs’teki bir sinagogda meydana gelen menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor ve en az 8 masumun öldürüldüğü can kayıplarının şok ve üzüntüsünü yaşıyoruz.” ifadesini kullandı.

Saldırının trajik bir şekilde Uluslararası Holokost Anma Günü’ne denk geldiğini belirten Jean-Pierre, ABD’nin İsrail hükümeti ve halkına tam destek olmaya devam edeceğini vurguladı.

Jean-Pierre, yaralılara yardım etmek ve saldırının faillerinin bulunmasına destek vermek üzere ABD Başkanı Joe Biden’ın güvenlik ekibini, İsraillin ilgili kurumlarıyla temas etmeye yönlendirdiğini aktardı.

SİNAGOGA SALDIRI

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, bir saldırganın, Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga gelerek silahla ateş açmaya başladığı belirtildi. Saldırıda 8 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, polisin olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak silahlı çatışma sonrası etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Saldırganın ilk belirlemelere göre Doğu Kudüslü, 20’li yaşlarda ve “kalıcı oturum” sahibi olduğu belirtildi.

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler, İsrail vatandaşı değil ve “kalıcı oturum statüsünde” sayılıyor.

CENİN MÜLTECİ KAMPI’NA BASKIN YAPILMIŞTI

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı’na önceki gün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs’ün er-Ram beldesinde de 22 yaşındaki Filistinli genç yaşamını yitirmişti.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 30 Filistinli hayatını kaybetti. (AA)

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