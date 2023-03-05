Türkiye ile Hindistan arasında gerilim: Deprem yardımı sonrasında tansiyon tırmandı

Türkiye 6 Şubat'ta yaşanan depremin yaralarını sarmaya çabalarken, Hindistan'ın bölgedeki "Dost Operasyonu" adı verilen yardım-kurtarma çalışmalarının sona ermesinden sonra Ankara-Yeni Delhi arasında diplomatik kriz çıktı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve Suriye’de 50 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği deprem felaketi sonrasında uluslararası kamuoyundan çok sayıda ve yoğun bir şekilde yardım gelirken, bazı yardım grupları da bölgeden ayrıldı.

Depremden hemen sonra bölgeye gelen Hindistan’ın yardım ekipleri “Dost Operasyonu” adı verilen bir süreci yöneterek bölgede arama-kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldı. Geçen haftalarda Hint ekibi bölgeden ayrılırken, Hindistan medyası Ankara ile Yeni Delhi arasında yeni bir krizin ortaya çıktığını iddia etti.

Hindistan’ın en köklü gazetelerinden biri olan ve günlük tirajı bir milyonun üzerinde seyreden Hindustan Times isimli medya kuruluşu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nin toplantısı sırasında Hindistan’ın Cenevre’deki daimi temsilcisi Seema Pujani’nin sözleri tansiyonu yükseltti. Hint medyası Türkiye’den delegelerin toplantıda Keşmir sorunu ile ilgili bazı açıklamalarda bulunduğunu fakat bu konuda ne dendiğinin de bilinmediğini aktarırken, Pujani’nin ise hem Türkiye’yi hem de İslam İşbirliği Teşkilatı’nı eleştirdiği kaydedildi.

Hint medyası, “Türkiye, Hindistan’ı BM’de sırtından mı bıçakladı? Yeni Delhi, Erdoğan hükümetinin Keşmir konusundaki sözlerini yerden yere vurdu” başlığını kullandı. Hint medyası Dost Operasyonu’nun bitmesinden kısa bir süre sonra böyle bir çıkış gelmesini de eleştirdi.

Pujani’nin, “İslam İşbirliği Teşkikatı’nın açıklamalarına yönelik Cemmu ve Keşmir bölgesine dair referansları kabul etmiyoruz. Türkiye, iç işlerimize yönelik istenmeyen açıklamalar yapmaktan kaçınmalı” dediği belirtildi.

Hindistan’ın popüler medya kuruluşlarından oneindia.com ise, “Türkiye Pakistan’ın en büyük müttefiklerinden biri ve Keşmir konusunda Türkiye lideri son yıllarda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu seviyesinde açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar geçmişte Türkiye ile Hindistan arasında iplerin gerilmesine sebep oldu” yorumunu yaptı. Hint medyası, “Hindistan geçmişte bu açıklamaların tamamen kabul edilemez olduğunu söylemişti” ifadesine de yer verdi.

BÖLGEDE NE OLUYOR?

Güney Asya bölgesinde Hindistan, Pakistan ve Çin arasında yer alan Keşmir, 1947 yılından beri anlaşmazlığın ortasında kalmış durumda. İngiltere'nin 1947'de Hindistan çekilmesinin ardından prenslik olan Keşmir yönetimi Hindistan'la birleşmek isterken, bölge halkı Pakistan'a katılmak için çağrıda bulununca gerilim çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın da ordularıyla duruma müdahale etmesiyle birlikte taraflar ilk olarak 1947'de savaştı. Daha sonra taraflar 1965 ve 1999'da da karşı karşıya geldi.

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