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Türkiye ile NATO arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Karadeniz Tahıl Girişimi'nin canlandırılması ve İsveç'in NATO üyeliği hakkında telefonda konuştu.

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Türkiye ile NATO arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, Dışişleri Bakanı Fidan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile telefonda görüştü.

Görüşmede Ukrayna’daki son gelişmeler, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin canlandırılması için atılmakta olan adımlar ve İsveç’in NATO üyeliği konuları ele alındı. (AA)

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