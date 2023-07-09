Türkiye ile Rusya arasında kritik görüşme
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması kapsamındaki son gelişmeler hakkında telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmeye göre Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Ukrayna ve İstanbul Tahıl Anlaşması çerçevesindeki son gelişmeler ele alındı.
RUSYA: TÜRKİYE ANLAŞMALARI İHLAL ETTİ
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Türkiye ziyareti, Rusya ile iplerin gerilmesine neden olmuştu. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye’de bulunan Azov Taburu komutanlarının Ukrayna'ya dönmesinden Türkiye'yi sorumlu tutarak “Türkiye, anlaşmaları ihlal etti” ifadesini kullanmıştı.