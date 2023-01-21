Türkiye, İsveç’te düzenlenen eyleme tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı, İsveç'in başkenti Stockholm'de terör örgütü PKK iltisaklı grupların düzenlediği eyleme ilişkin, "PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi.

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Dışişleri Bakanlığı, İsveç’te PKK iltisaklı gruplarca düzenlenen gösteri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, “İsveç’in başkenti Stockholm’de Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıya izin verilmesinin hemen ardından düzenlenen eyleme” tepki gösterildi.

“Bu defa şehir merkezinde PKK terör örgütü iltisaklı gruplarca ülkemiz karşıtı propaganda eylemi gerçekleştirilmesine müsaade edilmesini en güçlü şekilde kınıyoruz.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, bu eylemin, terör örgütlerinin propagandasının engellenmesine dair, İsveç’in de imzacı olduğu, Üçlü Ahitname taahhüdünün açık ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Üçlü Ahitname’deki taahhütlere bağlı olunduğunu söylemek ile bu taahhütleri yerine getirmek iki ayrı husustur. İsveç’ten, Üçlü Ahitname’deki taahhütleri uyarınca özellikle terörizmle mücadele alanında söylemin ötesinde, somut ve etkili adımlar atmasını beklediğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”

Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockhom Büyükelçiliği yakınında Kur’an-ı Kerim yakma eylemi düzenlemişti.

Ardından başkent Stockholm’de Norra Bantorget Meydanı’nda toplanan terör örgütü PKK/YPG destekçileri, İsveç’in NATO’ya üyelik sürecinde Türkiye ile yaptığı anlaşmanın iptalini istemişti.