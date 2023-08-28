Türkiye karşıtı ABD’li senatör Bob Menendez hakkında şoke eden “külçe altın” iddiası

Türkiye karşıtı açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ve ABD'nin Ankara'ya F-16 satmasına karşı olduğunu dile getiren ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Menendez hakkında skandal iddialar ortaya çıktı...

Sozcu.com.tr

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ABD siyasetinde konumunu çok iyi kullanan siyasetçilerin başında gelen senatör Bob Menendez hakkında şaşkına çeviren iddialar ortaya atıldı… ABD Kongresi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olarak görev üstlenen ve Yunan ve Ermeni lobisine yakınlığıyla tanınan Menendez’in de dahil olduğu birçok skandal ifşa oldu.

ABD’nin çok okunan bulvar gazetelerinden New York Post’ta yer alan haberde Menendez’in ve eşi Nadine Arslanian’ın dahil olduğu usulsüzlükler ortaya çıktı. Gazete, Menendez’in eşinin geçen aylarda 400 bin dolar değerindeki külçe altınları sattığını yazdı. Senatörün yıllık gelirini açıkladığı belgelerde 56 yaşındaki Arslanian’ın 7 Nisan 2022 ve 16 Haziran 2022 tarihleri arasında yaklaşık 5.8 kilogram ağırlığındaki saf altını sattığı görüldü.

Menendez ile 2020’de evlenmeden önce resmi kayıtlara göre finansal olarak zorlandığını beyan eden Arslanian’ın bu dönüşüne dikkat çeken ABD medyası, çiftin FBI’ın soruşturması kapsamına alındığının da altını çizdi.

Çift evlenmeden önce malvarlıklarını beyan ederken, Arslanian’ın borç içinde olduğu belirtilirken, danışmanlık yapan kadının evinin kredilerini ödemekte bile zorlandığına dikkat çekildi.

SİYASİ KIYAK İÇİN RÜŞVET Mİ ALDI?

Fakat çift evlendikten kısa bir süre sonra Menendez’in yüz binlerce dolar değerindeki altınları bozdurması soru işaretleri yarattı.

Manhattan federal savcılığı senatör Menendez veya eşinin “siyasi kıyak geçilmesi” uğruna kayıtlara geçmemiş lüks hediyeler, otomobil ve Washington’da ev alıp almadığının incelendiğini de duyurdu.

69 yaşındaki Menendez, 2015 yılında kendisine bağış yapan Dr. Salomon Melgen ile de usulsüzlük yapmıştı. Menendez, Melgen’in Brezilya, Ukrayna ve Dominik Cumhuriyeti’nden gelen kız arkadaşları için vize kolaylığı sağlamıştı.

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