Türkiye-Meksika hattında kurtarma köpeği diplomasisi

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketleri sonrasında depremzedelere yardım eli uzatan Meksika ile Türkiye arasında "kurtarma köpeği diplomasisi" başladı.

Sozcu.com.tr

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6 Şubat’ta Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde hızlı bir şekilde yardım eli uzatan ülkelerden biri Meksika’ydı…

Meksika arama-kurtarma ekipleri gönderirken kafilenin yıldızı ise özel eğitimli Proteo olmuştu. Meksika’da eğitilen Proteo isimli köpek arama-kurtarma çalışmaları sırasında yaşamını yitirmiş ve bu durum büyük bir üzüntü yaratmıştı.

Ankara, Meksika’ya bir jest yaparak yavru bir Alman çoban köpeğini Meksika’ya gönderdi. Bugün Meksika’ya ulaşması beklenen köpek ile ilgili olarak Türkiye, “Bu yavru köpeğin Proteo’nun mirasını sürdürmesini umut ediyoruz” açıklamasını yaptı.

Meksika da, “Türkiye’nin bu armağanı insani yardımın sınır ve limit tanımadığını gösterdi” ifadesini kullandı. Köpeğin ismi henüz belirlenmezken Meksika Savunma Bakanlığı bir anket hazırladı.

Kullanıcıların üç isimden birini seçmesine imkan tanınırken, bu isimler de Proteo II, Arkadaş ve Yardım oldu.

Arama-kurtarma köpeği eğitiminde büyük başarılar elde eden ve ülkede yaşanan depremlerde çok sayıda insanı kurtaran köpekler, 2017’de Meksika’da yaşanan depremde gündem olmuştu.

9 yaşındaki Proteo, Türkiye’de bir adam ve bir kadını enkaz altından çıkarmayı başarmıştı.

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