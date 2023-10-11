Türkiye, NATO’nun Kosova komutasını devraldı

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını 1 yıllığına devraldı. KFOR'un komutanlık görevi, İtalyan Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia'dan Tümgeneral Özkan Ulutaş'a devredildi.

Sozcu.com.tr

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NATO’nun Kosova’daki Barış Gücü’nün (KFOR) komutasını, düzenlenen törenle Türkiye devraldı.

Kosova’nın başkenti Priştine’deki ana karargahında düzenlenen devir-teslim törenine; Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral İrfan Özsert, NATO’nun Napoli’deki Mütteffik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı’nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Türkiye ve İtalya’nın milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende KFOR’un komutanlık görevi, İtalyan Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia’dan Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş’a devredildi.

KFOR’un yeni komutanı Tümgeneral Özkan Ulutaş, bu misyonun ilk Türk komutanı olarak üstlendiği sorumluluğun öneminin bilincinde olduğunu söyledi. Kosova’nın içinden geçtiği hassas dönemde KFOR’un başarıyla görev yapması için tüm çaba ve deneyimini ortaya koyacağını vurgulayan Tümgeneral Özkan Ulutaş, şu ifadeleri kullandı:

“Son dönemde yaşanan gelişmeler, bölgedeki güvenlik ve istikrar ortamının her an bozulabilecek, öngörülemez ve değişken yapısını ortaya çıkarmıştır. Bu durum KFOR’un varlığını ve yürüttüğü misyonları daha da önemli kılmaktadır. Bu nedenle KFOR’un durumsal farkındalığını sürdürmesi, misyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeye devam etmesi ve güvenlik ortamını olumsuz etkileyebilecek olası gelişmelere karşı tetikte ve hazır olması zorunludur.”

Güvenlik ve istikrarı sağlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararı uyarınca 12 Haziran 1999’da Kosova’da göreve başlayan KFOR’da, NATO üyesi 21 ve NATO üyesi olmayan 6 ortak ülke olmak üzere 27 ülkeden yaklaşık 4 bin 500’ün üzerinde uluslararası askerî personel bulunuyor.

1999’dan bu yana Kosova’da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralan Türkiye, taahhüt edilen personel katkısı bağlamında, 27 ülke arasında ikinci sırada yer alıyor.

KFOR’un 28’inci komutanı olan Tümgeneral Özkan Ulutaş, 10 Ekim 2024’e kadar görev yapacak. (DHA)

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