Türkiye üzerinde baskı artıyor: Batılı yetkililer yaşananları anlattı

Temmuz ayında Litvanya'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesinde gündem İsveç'in üyeliği... Reuters'a konuşan Batılı yetkililer Türkiye ile yaşananlarla ilgili ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken NATO’ya üye olmak için Finlandiya ile başvuran İsveç’in üyelik süreci halen sallantıda…

Finlandiya resmen NATO üyesi olurken Türkiye ile Macaristan henüz İsveç’in üyeliğini onaylamadı. Temmuz ayında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde ittifakın en büyük gündem maddesi İsveç’in üyeliği.

NATO, İsveç’i dahil ederek Rusya’ya “birliktelik” mesajı verme amacını güderken, henüz Türkiye ve Macaristan’dan yeşil ışık gelmedi. İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan Batılı yetkililer Türkiye üzerinde baskının arttığını ve son dönemde yoğun bir görüşme trafiği olduğunu duyurdu.

“ZİRVE SONRASINA KALABİLİR”

Reuters’taki haberde, “NATO müttefikleri Türkiye’yi ikna etmek için çabalarını artırırken gelecek ay yapılacak zirve öncesinde başarıya ulaşıp ulaşamayacakları belli değil. 10-11 Temmuz’da yapılacak zirvede bloğun en büyük önceliği bu konu” yorumu yapıldı.

Reuters’a konuşan ve ismini açıklamayan Batılı bir yetkili, “Son günlerde birçok NATO ülkesinden yetkili Türkiye ile çalışarak Ankara’nın onayını alma girişimlerinde bulunuyor. NATO müttefikleri aktif olarak İsveç’in üyeliğini savunuyor fakat Ankara’nın bunu zirveden önce onaylaması kesin değil. Onay, zirve sonuna kalabilir” dedi.

BATI HAREKETE GEÇTİ

Çarşamba günü Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözcüsü ve başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile görüşürken, Almanya Başbakanı Olaf Scholz da Erdoğan ile konuyu görüştü.

Çarşamba günü İsveç’in başkenti Stockholm’de bir saldırganın cami önünde Kuran-ı Kerim yakması da iplerin gerilmesine sebep oldu. Reuters bu olayı, “Bu olay Türkiye’nin tepkisini çekti ve İsveç’in NATO üyelik sürecini daha da karmaşık bir hale getirebilir” şeklinde yorumladı.

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