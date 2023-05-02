Türkiye ve ABD, 2 kişinin mal varlıklarını dondurdu

Dışişleri Bakanlığı, ABD ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin mal varlıklarının, Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı dondurulmasına karar verildiğini bildirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD ile işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin mal varlıklarının, Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı dondurulmasına karar verildiği belirtildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan açıklamayla da söz konusu karar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Daha önce de DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen bir şebekenin mal varlıkları 5 Ocak 2023 tarihinde iki ülke tarafından eşzamanlı olarak dondurulmuştu.

Ülkemiz terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir.” (AA)