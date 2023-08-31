Türkiye ve Rusya’dan tahıl koridoru anlaşması açıklaması

Moskova'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşme sonrası iki dışişleri bakanı açıklama yaptı.

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Dışişleri Bakanı Fidan ile görüşme sonrası açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus tahılının ihracatıyla ilgili Batı’nın sözünde durmadığını belirterek “BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz” dedi.

Lavrov ayrıca “Batı ülkelerinin şüphe uyandıran girişimlerine rağmen biz Türkiye’nin dış politikasını takdirle karşılıyoruz” ifadesini kullandı.

Karadeniz tahıl girişimi ile ilgili açıklama yapan Bakan Fidan ise “Ülkemizin katkılarıyla BM yeni bir öneri paketi hazırladı. Bunun girişimin canlandırılmasında uygun zemin teşkil ettiğini düşünmekteyiz. Çalışmalarımız devam edecek, bu anlaşma hem dünya gıda güvenliği için hem de Karadeniz’in istikrarı ve barışı için fevkalade önemli.” şeklinde konuştu

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