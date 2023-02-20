Türkiye’deki deprem yıkımı ülkede kriz yarattı: İmar affı tartışma yarattı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan şiddetli depremler sonrasında 40 binden fazla insanın hayatını kaybetmesiyle birlikte tartışılmaya başlanan imar affı, Yunanistan'da da endişe yarattı.

Sozcu.com.tr

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40 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği ve çok sayıda ülkede de hissedilen depremin şiddeti ve yarattığı yıkım tartışma yaratmaya devam ediyor.

Son yıllarda uygulanan imar affı ile birlikte çok sayıda uygun olmayan binanın yasal hale getirilmesi hem Türkiye’de hem de uluslararası kamuoyunda büyük bir tartışma başlattı. İmar affının Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki yıkımın en büyük gerekçelerinden biri olarak gösterilirken, imar affı tartışması Yunanistan’dan da başladı.

2 MİLYONDAN FAZLA BİNA FAYDALANDI

Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunanistan’da da geçmiş yıllarda imar affı yapıldığını ve bu durumun mercek altına alınması gerektiğini duyurdu.

Gazete, “1974’ten beri Yunan devleti 9 kere imar affı çıkardı. Bu imar aflarından 2 milyondan fazla bina faydalanırken yasa dışı yapılmış veya imar yönetmeliğine uygun olarak yapılmamış 530 bin binaya izin verildi” ifadeleriyle durumu okurlarına duyurdu.

Makalede, “Türkiye ve Suriye’yi vuran yıkıcı depremler Yunanistan’daki imar affında onay alan yüz binlerce binayı akıllara getirdi. O dönem yapılan imar affında belli bir para ödenerek devlet gelir elde etti” ifadesi kullanıldı.

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