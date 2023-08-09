Türkiye’deki zehirlenme vakaları sonrasında İngiliz hükümetinden açıklama

İngiliz kamuoyu, Türkiye'ye tatile gelen İngiliz turistlerin hastalandığına dair haberleri tartışmaya devam ediyor... İngiltere hükümeti de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’ye tatile gelen İngiliz turistlerin kolibasili, salmonella ve benzeri bakteriler sebebiyle zehirlendiği iddiaları üzerine İngiltere’den resmi makamlar açıklama yaptı…

Geçen haftalarda Antalya’da hizmet veren bir otele giden çok sayıda hastanın gıda zehirlenmesi yaşadığı ve bazılarında salmonella, kolibasili ve benzeri bakteriler bulunduğunun ortaya çıkmasından sonra bazı turistler otele ve İngiltere’deki seyahat acentesine dava açacaklarını duyurmuştu.

GÜVENLİ TATİL LİSTESİ HAZIRLADILAR

İngiliz turistlerin gözde tatil destinasyonlarından olan Türkiye’ye tatile gelenlere yönelik İngiliz hükümeti bir “tavsiye” metni gönderdi. İngiliz hükümeti tatile gidecek vatandaşlarının güneş kremi sürmesini, su içmesini ve muz yemesini söyleyerek sağlıklı bir tatil tavsiyesinde bulundu.

İngiliz hükümetinin sağlıklı gıdalar listesinin başında peynir, yoğurt ve süt gibi “güvenli” gıdalar da bulunuyor. Yetkililer bu yılın başından beri en az 241 salmonella vakasının tespit edildiğini de açıkladı. İngiliz tatilcilerin gözleri önünde pişen yemekler ve kabuklu meyveleri tercih etmesi gerektiğini belirten yetkililer, “İklim değişikliği sebebiyle çok ciddi sivrisinek nedenli enfeksiyonlar oluşabilir” açıklamasını yaptı.

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