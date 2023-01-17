Türkiye’den Çekya’ya 14 sene sonra savunma bakanı düzeyinde ilk ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, Çekya'ya resmi ziyarette bulundu. Bakan Akar’ın ziyareti, Çekya’ya 14 sene sonra savunma bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması bakımından da önem taşıyor. Akar'a ziyaretinde Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da eşlik etti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da Savunma Bakanlığı’nın ardından Parlamento binasına geçerek Başbakan Petr Fiala ile bir araya geldi.

Görüşmede Bakan Akar tarafından iki ülke arasında başta savunma sanayi, askeri eğitim iş birliği olmak üzere diğer alanlarda iş birliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bakan Akar ayrıca ülkenin önemli savunma sanayisi şirketlerinden Omnipol'a giderek çalışmalara ilişkin brifing aldı. Ziyaretinde Bakan Akar'a Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış da eşlik etti.

Bakan Akar'ın ziyareti, Çekya'ya 14 sene sonra Savunma Bakanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olması bakımından da önem taşıyor.

Öte yandan Bakan Akar, Prag'da Türk vatandaşların yakın ilgisiyle de karşılaştı. Bakan Akar'ı gören vatandaşlar yanına gelerek sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.