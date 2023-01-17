Türkiye’den İsveç’e sert tepki

Geçen hafta İsveç'in başkenti Stockholm'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir maketiyle yapılan eylem ile ilgili Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan sert tepki geldi. Çavuşoğlu, "Bu eylem teröristler tarafından yapılıyor. İfade özgürlüğünden bahsediyorlar" dedi.

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Geçen hafta terör örgütü yandaşları İsveç'in başkenti Stockholm'de bir gösteri düzenlemiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzeyen bir maket ile eylem yapmışlardı. İsveç yönetimi olayı çok önemsemezken bu durum Ankara-Stockholm hattında tansiyonu bir anda yükseltti.

“IRKÇI VE NEFRET SUÇU İÇEREN BİR EYLEM”

Konuyla ilgili bir açıklama da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Çavuşoğlu, şunları söyledi:

* “Savcının soruşturmaya gerek yoktur kararı son derece absürttür. Bu eylem teröristler tarafından yapılıyor. İfade özgürlüğünden bahsediyorlar.

* Bu saldırı, provokasyon ırkçı bir saldırı. Irkçılık İsveç’te suç mu değil mi? Onun cevabını versinler.

* Nefret suçu içeriyor mu? Evet içeriyor. Nefret suçu İsveç’te suç mu değil mi, bunun cevabını versinler. Bu, ırkçı ve nefret suçu içeren bir eylemdir.”