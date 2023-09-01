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Türkiye’den Pakistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın kuzeyindeki Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde düzenlenen intihar saldırısını şiddetle kınadı, İslamabad'a başsağlığı mesajını iletti.

Yayınlanma: 22:41 - 01 Eylül 2023 Güncellenme:
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Türkiye’den Pakistan’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da gerçekleşen intihar saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, “Pakistan’ın Hayber Pahtunhva eyaletinin Bannu bölgesinin Jani Khel alanında askeri bir konvoyun geçişi sırasında düzenlenen intihar saldırısında dokuz askerin şehit olduğunu, beşinin yaralandığını büyük üzüntüyle öğrendik” ifadesine yer verildi.

Söz konusu saldırının şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Türkiye olarak, kardeş Pakistan’ın terörle mücadelesinde yanında olduğumuzu tekrarlıyoruz. Şehit olanlara Allah’tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve kardeş Pakistan halkına ve hükûmetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

Pakistan’ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde güvenlik konvoyuna düzenlenen intihar saldırısında 9 asker hayatını kaybetmişti. (AA)

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