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Türkiye’den Yunanistan’a yardım telefonu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Görüşmede Güler, Yunanistan'da düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini iletti, yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti.

Yayınlanma: 21:44 - 25 Temmuz 2023 Güncellenme:
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Türkiye’den Yunanistan’a yardım telefonu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Eğriboz’daki Platanistos bölgesinde düşen yangın söndürme uçağının pilotları için başsağlığı dileklerini ileten Bakan Güler, Yunanistan’daki yangın söndürme çalışmalarına destek olmaya hazır olduklarını belirtti. (AA)

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