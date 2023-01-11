Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı enerji anlaşması askıya alındı

Türkiye ve Libya arasında imzalanan ve Akdeniz’de suların ısınmasına neden olan hidrokarbon anlaşmasıyla ilgili Libya’dan dengeleri sarsacak bir adım geldi.

Sozcu.com.tr

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Libya’da bir mahkeme, geçen yıl Trablus hükümeti ile Ankara arasında petrol ve gaz arama çalışmalarına yönelik imzalanan enerji anlaşmasıyla ilgili çok dikkat çeken bir karara imza attı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, geçen hafta Libya ile hidrokarbon alanında mutabakat muhtırası imzalandığını açıklamış, Yunanistan ve diğer Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bu anlaşmaya karışamayacaklarını söylemişti. Ankara-Atina hattında tansiyonun yüksek olduğu bir dönemde imzalanan anlaşma Avrupa’da tepkilere yol açmış, Avrupa Komisyonu Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Spano, Türkiye ile Libya arasındaki mutabakatın yasallığının kabul edilmediğini belirtmişti.

Fransa ve Almanya gibi ülkeler de anlaşmaya itiraz ederken, Yunanistan ve Mısır'dan çok sert açıklamalar gelmişti. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Bu anlaşma Akdeniz’deki güvenliği ve istikrarı tehdit etmektedir” derken Mısırlı mevkidaşı Semih Şükrü de Libya’da iki ayrı yönetim olduğuna dikkat çekerek Trablus hükümetinin böyle bir anlaşmayı imzalama yetkisi bulunmadığını savunmuştu.

HİDROKARBON KAYNAKLARININ ÖNEMİ ARTIYOR

Anlaşmayla ilgili tartışmalar sürerken Reuters haber ajansı Libya’da bir mahkemenin anlaşmayı askıya aldığını aktardı. Anlaşmanın askıya alındığına dair bilgi bir adli kaynak tarafından verildi.

Anlaşma, Libya ve Türkiye’nin petrol ve gaz keşifleri yapmalarını kapsıyordu ancak Mısır ve Yunanistan’ın da söz konusu sularda hak iddiaları bulunuyor.

Libya ve Türkiye arasındaki hidrokarbon anlaşması, 2019’da imzalanan mutabakatın devamı niteliğindeydi. Mısır ve Yunanistan da buna karşı 2020'de “deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşmasını” imzalamıştı.

Libya’daki hidrokarbon kaynakları, dünyada enerji fiyatlarının hızla yükselmesi nedeniyle giderek daha önemli hale geliyor.

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