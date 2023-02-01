Türkiye’nin reddettiği ‘ölüm gemisi’ okyanusa terk edilecek

Zehirli atık maddeler barındırması nedeniyle tartışma yaratan ve Türkiye’ye alınmayan Brezilya ordusuna ait savaş gemisi São Paulo, okyanustaki en büyük çöp olabilir.

Sozcu.com.tr

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Brezilya zehirli atık maddeler barındırması nedeniyle tartışma yaratan en büyük savaş gemisi São Paulo'yla ilgili tepki çekecek bir açıklama yaptı.

34 bin tonluk gemiye ne olacağı uzun süredir tartışma yaratıyor. Gemiyi çevreye zarar vermeyecek bir yolla sökmenin yolları aranıyor.

Söküm için daha önce Türkiye'ye getirilmesi planlanan gemi, tepkiler sonucu Türk makamların itirazının ardından Brezilya kıyılarına geri dönmüştü.

Aylardır Atlantik Okyanusu'nun güneyinde bekleyen 60 yıllık geminin okyanusa batırılması planı da daha önce gündeme gelmişti.

Son olarak Brezilya ordusunun gemiyi “okyanusun ortasında uluslararası sularda bırakmayı” düşündüğü ortaya çıktı. Bu planın gerçekleşmesi halinde zehirli asbest bulunan gemi, okyanustaki en büyük çöp olacak.

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