Türkiye’nin yakından tanıdığı isimden yine skandal ifadeler

2011 yılında 1915 olaylarını inkar edenlere ceza verilmesini öngören yasayı gündeme getiren Fransız siyasetçi Boyer skandal ifadeler kullanarak yeni açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

2011 yılında Türkiye ile Fransa arasında diplomatik kriz yaratan ve sözde Ermeni olaylarının inkarına ceza verilmesini öngören yasa tasarısının mimarlarından olan Fransız siyasetçi Valerie Boyer, eski adıyla Twitter olarak bilinen X’te Türkiye’ye yönelik skandal ithamlarda bulundu.

Boyer, son dönemde Dağlık Karabağ’da yaşanan olaylarla ilgili olarak, “Türkler ve Azeriler, cezalandırılmamış kabahatlerinin sarhoşluğuyla Kıbrıs’a, Yunan adalarına saldıracaklar; bunu ilan ediyorlar. İşledikleri suçların AB’nin korkaklığı ve uzlaşmacılığı sayesinde mümkün olması şaşırtıcı değil” dedi.

YAPTIRIM ÇAĞRISI YAPTI

Boyer, “havyar diplomasisi” yorumunu yaparak, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakınlığın, Fransa’nın korkaklığı ve doğalgaz konusundaki eksiklikler olduğunu iddia etti.

Boyer, “Fransa Ermenistan için diğerlerinden daha fazlasını yapıyor, ancak [diğer] Avrupalıları Azerbaycan’la olan zehirli suç ortaklıklarını durdurmaya ikna etmeli ve [Fransız] Senatosu, Türk suç ortağıyla birlikte etnik temizlik yapan bu ırkçı ülkeye karşı yaptırımları kabul etmek için oy kullanmalıdır” diye ekledi Boyer.

İlginizi Çekebilir Macron'dan skandal açıklama: Açık açık Türkiye'yi eleştirdi

İlginizi Çekebilir Üniversitede rezalet: Görüntüler sızdı, çıplak erkek ve kadın öğrenciler tepki çekti

İlginizi Çekebilir Kaçak Türk aileye ayda 1500 euro veriliyor