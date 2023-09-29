Türkiye’ye karşı yaptırım çağrısı yapmıştı… ABD siyasetinin önde gelen ismi hayatını kaybetti
ABD Senatosu'nun en yaşlı üyesi olan ve bir dönem Türkiye'ye karşı yaptırım çağrılarıyla da gündeme gelen Senatör Dianne Feinstein hayatını kaybetti.
ABD Senatosu’nun en yaşlı üyesi olan Dianne Feinstein, 90 yaşında hayatını kaybetti.
2019’da Suriye’ye yönelik operasyonlar nedeniyle Türkiye’ye yaptırım uygulanması çağrısı yapan Demokrat Partili California Senatörü Feinstein, 30 yıl boyunca ABD Senatosu’nda görev yapmış etkili bir isimdi.
Bir süredir sağlık durumu kötüye giden ve hafıza sorunları yaşayan Feinstein, istifa çağrılarını reddediyordu. Kongre’nin en uzun süre koltukta oturan kadın Senatörü olan Feinstein’ın sık sık tekerlekli sandalyede oturumlara katılması, ABD siyasetinde yaşlı isimlerle ilgili eleştirileri de gündeme getiriyordu.