Türkiye’ye turist akını: Talebin en çok arttığı ülke

TL'deki dolar kaybıyla birlikte Türkiye, özellikle İngiliz turistler için giderek ucuzlayan bir tatil rotası haline geldi. İngiltere’deki turizm şirketi Jet2holidays'e göre Türkiye, son beş yılda talebin en çok arttığı ülke oldu.

Sozcu.com.tr

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İngiltere merkezli turizm şirketi Jet2holidays, hizmet verdikleri noktalar arasında son beş yıl içinde en hızlı büyüyen turizm merkezinin Türkiye olduğunu açıkladı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, tur operatörü şirket 2018 yılından beri Türkiye'ye uçuş programlarının yüzde 200 arttığını belirtti. Paket tatil programları da satan şirket, uçuş sıklığının artması, mevsimlerin süresinin uzaması ve 2019 yılında İzmir'in yeni durak olarak eklenmesinin talebi artırdığını aktardı.

İngiltere medyasında yer alan habere göre fiyatların uygun olması, yıl boyunca güneşli bir ülke olması ve doğal güzellikleri Türkiye'yi cazip bir turizm merkezi haline getiriyor. Şirkete göre Türkiye'yi en çok çiftler ve aileler tercih ediyor.

Jet2holidays, 2.000 kişiyle gerçekleştirdiği ankette, İngiltere'deki turistlerin en çok hava ve iklim nedeniyle Türkiye'yi tercih ettiğini ortaya koydu.

Anketi yanıtlayanlara göre Türkiye ile ilgili en iyi beş şey şöyle:

Hava ve iklim

Tarih ve kültür

Uygun fiyata ürünler

Yemek

Sahil

Turistlerin Türkiye'de yapmayı en çok sevdiği şeyler ise şu şekilde sıralanıyor:

Türk mutfağının tadını çıkarmak

Efes antik kentini ziyaret etmek

Roma döneminden kalma mozaikleri görmek

Geleneksel baharat çarşılarını ziyaret etmek

Hamama gitmek

İngiltere'den gelen turistlerin en çok sevdiği beş Türk yemeği şu şekilde: Baklava, lokum, döner, şiş kebap, köfte.

UYGUN FİYATLAR

Jet2holidays şirketinin sözcüsü basına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en hızlı büyüyen tatil merkezi olması dolayısıyla turistlerin tercihlerini neden bu yönde yaptıklarını ölçümlemek istediklerini dile getirdi. Ankete katılanların yüzde 26'sı yakınlarından duyduğu için Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini, yüzde 21'i ise uygun fiyatlar nedeniyle Türkiye'yi seçtiğini söyledi.

Şirketin sorularını yanıtlayanların yüzde 53'ü Türkiye'nin dünyadaki en iyi tarih ve kültür mirasına sahip olduğunu, yüzde 44'ü ise en iyi sahillerin Türkiye'de olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Jet2holidays'in OnePoll anket şirketi aracılığıyla düzenlediği araştırmaya göre katılımcıların sadece yüzde 44'ü başkentin Ankara olduğunu bilebildi.

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