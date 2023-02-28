Türkiye’yi sarsan depremlerle ilgili çarpıcı yorum: Ölüm kaçınılmaz değil

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde onbinlerce insan yaşamını yitirirken, ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg'te çarpıcı bir analiz yayınlandı. Makalede, Türkiye-Japonya-ABD'deki bina yönetmelikleri kıyaslanırken, deprem felaketi ile ilgili olarak, "Bu bir uyanma çağrısı" denildi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, Türkiye’yi sarsan deprem felaketi ile ilgili kapsamlı bir analiz yayınladı… Gearoid Reidy imzalı haberde, “Depremler kaçınılmaz değildir. Büyük ölüm sayıları kaçınılmazdır” başlığı atılırken, “Daha iyi bina standartları depremin Türkiye ve Suriye’de olduğu gibi bir yıkıma dönüşmemesi için gerekli. ABD buna dikkat etmeli” ifadesine yer verildi.

Haberde depremlerin engellenemez ve tahmin edilemez olduğuna dikkat çekilirken, “Beşinci kategori fırtına ve hortumlar yaklaşırken kaçmak mümkün olur ya da bir yanardağ patladığında güvenli bölgelere kaçılabilir. Fakat deprem olduğunda hiçbir uyarı yoktu. En teknolojik olarak hazır ülkelerde bile deprem birkaç saniye önce fark edilir ve trenler durdurulur” denildi.

ERDOĞAN’IN SÖZÜNÜ HATIRLATTILAR

Haberde, “Türkiye ve Suriye’nin depreme en hazırlıklı ülkeler olmaktan olduğunu söyleyebiliriz. Depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 50 bini geçti ve bunun artması da bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu büyüklükte bir depreme hazırlıklı olmanın imkansız olduğunu söyledi. Depremi engellemek konusunda dediği doğru. Fakat deprem uzmanlarının söylediği gibi deprem öldürmez bina öldürür. Depremin şiddeti azaltılamaz ama modern bina teknikleriyle hasar azaltılır. Örneğin Japonya’da sismik izolasyon gibi yüksek teknikler kullanılıyor” yorumu yapıldı.

Japonya’da yaşayan muhabirin kaleme aldığı analizde, “300 binden fazla binanın yıkıldığı Türkiye’de kötü bina denetlenmesi, malzeme kalitelerinde hileler yapılması çoktan gündeme geldi” denilirken 2019’da gündeme gelen imar affı da dikkat çeken bir unsur olarak öne çıktı. ABD’de de Türkiye’dekine benzer bir bina yapım standardı bulunduğunu ve bu sebeple ABD’nin de büyük bir risk içinde olduğu kaydedildi.

“JAPONYA’DA DEPREMDEN DEĞİL TSUNAMİDEN ÖLDÜLER”

Japonya’da son 12 yılda yaklaşık 20 bin kişinin doğal afetten yaşamını yitirdiği belirtilirken bunların sadece yüzde 5’inin depremden yaşamını yitirdiği ve diğerlerinin deprem sonrası oluşan tsunamiden öldüğü hatırlatıldı. Ülkede bina yönetmeliklerinde trajik deneme yapılmalar yapıldığı ve bu sayede güçlü binalar yapıldığı da belirtildi.

Haberde, “Birçok incelemede bina standartlarının fayda sağlayacak seviyelere çıkarmak çok pahalı değil. Uzun bir zaman dilimi içerisinde yıkıcı depremler metropolleri vuracak, sadece ne zaman olduğunu bilmiyoruz. Covid salgınında ABD gibi gelişmiş ülkeler teoride en güvenli ülkeler gibi gözükse de en kırılgan ülke olabilir. Türkiye ve Suriye’deki trajedi bir uyan çağrısı olmalıdır” yorumu da yapıldı.

İlginizi Çekebilir Dünyaca ünlü haber ajansından deprem, Erdoğan ve seçim analizi

İlginizi Çekebilir Celal Şengör, Alman medyasına konuştu: Erdoğan'ın hatalarını söyledi, İstanbul'da deprem uyarısı yaptı

İlginizi Çekebilir Japon toplumu depremle nasıl yaşıyor? Ülke, depreme karşı nasıl hazırlanıyor?

İlginizi Çekebilir Japon yapı mühendisinden deprem felaketi yorumu

İlginizi Çekebilir Reuters AFAD ve Ahbap arasındaki ilişkiyi analiz etti