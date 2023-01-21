Türkiye ile son gerilime dair İsveç’ten açıklama

İsveç’te Türkiye’ye yönelik yeni provokasyon girişimi Ankara-Stockholm hattında gerilime yol açarken, İsveç’ten yeni bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, resmi sosyal medya hesabından İngilizce açıklama yaparak Ankara ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

Bakan Jonson açıklamasında “Dün Türk mevkidaşım Hulusi Akar ile Almanya’nın Ramstein kentindeki ABD askeri üssünde görüştüm. Ankara’da yapmayı planladığımız toplantıyı daha sonraya ertelemeye karar verdik. Türkiye ile ilişkilerimiz İsveç için çok önemli ve ortak güvenlik ile savunma konularında diyaloğu ileri bir tarihte sürdürmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar, İsveç'in başkent Stockholm'de terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine gerçekleştirdikleri eylemlere ve Kuran-ı Kerim'e yönelik provokasyona karşı tedbir alınmamasını eleştirerek, “Bu geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik” demişti.

Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında haziran ayında Madrid'de imzalanan üçlü memorandumu hatırlatan Akar, “Bizim tek isteğimiz bu muhtıradaki taahhütlerin yerine getirilmesi. İsveç ve Finlandiya’nın kendine düşen görevleri, ev ödevlerini yapmalarını bekliyoruz” diye konuşmuştu. (DHA)

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