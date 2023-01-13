Türkler Almanya’ya puanla gidecek

Almanya, başta Türkiye olmak üzere AB dışı ülkelerden "Yeni Nesil İşçi" alımı için yasa taslağını hazırladı. Yılda 65 bin kişi puanla alınacak.

Ali GÜLEN

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Almanya, Avrupa Birliği içinden ve dışından uzman işçiler, nitelikli eleman alımı için yeni Göç Yasası'na son şeklini veriyor. İçişleri Bakanı Nancy Feaser ve Çalışma Bakanı Hubertus Heil tarafından hazırlanan tasarı, ilk etapta yılda en az 50 bin uzman getirilmesini amaçlıyor. Vize koşulları yumuşatılarak bu sayının yılda 65 bine ulaşması bekleniyor, gelenlerin çoğu da Türkiye'den olacak.

Bunun için, daha önce belirtildiği gibi puan sistemli “Şans Kartı“ devreye sokulacak.

Yeni nesil işçi göçünde artık, eskisi gibi insanlar sağlık muayenesinden geçirilmeyecek, kalifikasyonuna bakılacak. En az 6 puan alan kişi, Almanya'da çalışma izni alacak. Türkiye'den gelecek olanlara, önce bir yıla kadar geçerli olan çalışma izni verilecek. Ardından bu süre iş akdinin devamına göre uzatılacak. Puanlama sistemi şöyle olacak;

1) MESLEKİ YETERLİLİK: Gelecek kişinin mesleki yeterliliği, Almanya'da tanınan bir meslekte örtüşüyorsa, yani aynı alanda diploması- belgesi onay görüyorsa 4 PUAN…

2) DİL VE DENEYİM: Almanca'yı iyi öğrenmişse veya en aç üç yıllık mesleki deneyimi varsa 3 PUAN…

3) YAŞ İLE MESLEK SÜRESİ: Dil biliyor ancak mesleki deneyimi üç yılın altında ise 35 yaşından büyük olmamak koşuluyla 2 PUAN…

4) TOPLUMA YARARLILIK: Almanya'da en az altı ay yasal olarak ikamet eden, 40 yaşından büyük olmayan, iş piyasasına ve topluma uyum sağlayan, topluma yararlı olan kişi bulana 1 PUAN…

Bu puan sistemi ile sadece gençler değil, yaşlı usta ya da uzmanlar da Almanya'ya „yeni nesil işgücü göçü“ne katılabilecek. Almanya'ya geliş şartları kolaylaştırılacak ve Mavi Kartla gelişlerde, maaş eşiği düşürülecek. Yani daha düşük maaşlı bir iş bulanlar da gelebilecek. Almanya'ya gelmek için iş bulacağını gösteren ya da ciddi şekilde iş arayan kişiler de kolay vize alabilecek. Yasa tasarısı hükümete sunuldu ve 1 Mart'tan itibaren mecliste görüşülmesi bekleniyor.

YAZILIMCILARA KOLAYLIK

Türkiye'den verilen diplomalar artık daha kolay denkli alabilecek ve bir konuda uzman olanların, Almanya'da yasal altyapısı düzenlenmemiş bile olsa o meslekte çalışması sağlanacak. Özellikle bilgisayar ve yazılım uzmanları için “dil şartı” yumuşatılıyor.

Nitelikli işçilerin göçüne ilişkin planlanan yeni düzenleme, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerden gelen yabancıları hedefliyor. Almanya'da 2021 yılı rakamlarına göre 380 bin Mavi Kartlı yabancı çalışıyordu. 2022'de bu rakam 35 bin daha arttı. AB dışındaki ülkelerden gelenlerin ilk üç sırasını Hindistan, ABD ve Türkiye oluşturuyor. Almanya'ya işçi göçünde Hintliler yüzde 12.2, ABD'liler yüzde 7.1 ve Türkler ise yüzde 6.6 ile başı çekiyor.