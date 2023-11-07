Türkler Alp Dağları’nı aştı, Alman hükümeti acilen toplandı

Son dönemde çok sayıda Türk'ün Almanya'ya kaçak giriş yapması üzerine Berlin harekete geçti ve hükümet acil bir zirve gerçekleştirdi.

Ali GÜLEN

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Almanya’da hükümet ve eyalet başbakanları, yasa dışı göçe çözüm ararken, ülkeye akın sürüyor… Sınırlarda kontroller başladığı için kaçaklar farklı yöntemlerle ülkeye girmeye çalışıyor.

Türkler, Almanya'ya kaçak girişte birinci sıraya yükselirken, bunda en büyük neden Almanya'da işçi sıkıntısı çeken bazı Türk restoranların Türkiye'deki yakınlarını kaçak olarak getirmeye çalışması olarak belirlendi.

ALP DAĞLARI'NI AŞTILAR

Almanya'nın Bavyera Eyaleti'nde kış sporları ile ünlü Garmis Partenkirchen yakınlarında 20'si Türk 30'dan fazla kaçak yakalandı.

Kaçakların, kendilerini dağ yürüyüşü (trekking) yapan turist grubu süsü verdiği ve Alp Dağları'nı aşıp, yine dağ yollarından ülkeye girdiği belirlendi.

Dağcı grubun yanlarında bavul taşımasından şüphelenen bir Alman'ın ihbarı üzerine grup yakalandı. Suriyeliler, İlk Kabul Merkezi'ne götürüldü. Türk vatandaşları için ise sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Doğu Avrupa üzerinden gelmeye çalışanlar ise, artık sınır kapıları yerine, diğer sınır bölgelerindeki boşluklardan geçmeye çalışıyor.

Görlitz yakınlarında yine yüzlerce kaçak yakalandı. Bazıları tren raylarının yanında, bazıları nehir kenarında, bazıları da çukurlara girip saklanan kaçaklardan Türkler ayrıldı. Diğerleri, İlk Kabul Merkezleri'ne götürüldü.

HÜKÜMETTEN YENİ ADIMLAR

Bu arada Başbakan Scholz ve koalisyon ortakları, 16 Eyalet Başbakanı ile dün akşam bir araya geldi. Yasa dışı göç önleme toplantısında 17 maddelik bir anlaşma taslağı hazırlandı.

Dün akşam saat 18.00'de başlayan ve gece yarasına kadar süren görüşmelerden bazı sonuçlar alındı.

ALMANYA DIŞINDA İLTİCA: Ülkeye yasa dışı girmek isteyenler, Almanya dışında iltica talebinde bulunacak. Kişi eğer Almanya'ya gelmiş ve gelmeden önce iltica talebinde bulunmamışsa, o zaman geldiği ülkeye geri gönderilecek. Böylece, hem ilticasının kabul edilip edilmeyeceği önceden bilinecek ve ona göre alınacak; hem de komşu ülkelerden geçişler önlenecek.

Ülkeye yasa dışı girmek isteyenler, Almanya dışında iltica talebinde bulunacak. Kişi eğer Almanya'ya gelmiş ve gelmeden önce iltica talebinde bulunmamışsa, o zaman geldiği ülkeye geri gönderilecek. Böylece, hem ilticasının kabul edilip edilmeyeceği önceden bilinecek ve ona göre alınacak; hem de komşu ülkelerden geçişler önlenecek. DAHA AZ PARA VE ÖDEME KARTI: Eyaletlerin yükünü azaltmak için, göçmen başına yapılan yardım 7500 Euro'ya çıkarılacak. Göçmenlere ödenen yardımlar azaltılacak. Bazı harcamalar için nakit yerine, çek ya da ödeme kartı verilecek. İltica prosedürü 18 ay yerine 36 ay olarak kabul edilecek. Eskiden prosedür 18 ayı aşınca, normal bir Alman'ın aldığı yardımlar ödeniyordu. Şimdi bu süre 36 aya çıkacak. Yani “maddi yardımın az olduğu süre” iki katına çıkmış olacak.

Eyaletlerin yükünü azaltmak için, göçmen başına yapılan yardım 7500 Euro'ya çıkarılacak. Göçmenlere ödenen yardımlar azaltılacak. Bazı harcamalar için nakit yerine, çek ya da ödeme kartı verilecek. İltica prosedürü 18 ay yerine 36 ay olarak kabul edilecek. Eskiden prosedür 18 ayı aşınca, normal bir Alman'ın aldığı yardımlar ödeniyordu. Şimdi bu süre 36 aya çıkacak. Yani “maddi yardımın az olduğu süre” iki katına çıkmış olacak. İLTİCA PROSEDÜRÜ HIZLANACAK: İltica işlemlerine bakan Göç ve Mülteciler Dairesi, işlemleri 6 ayda tamamlayacak. Mahkemelerde de sürelerin kısaltılması için yasal değişiklikler yapılacak ve burada da 6 ayda işlem bitecek. Güvenli ülkelerden gelenlerde iltica için süre 3 aya indirilecek. İlticası reddedilenler hemen gönderilecek.

– SINIRDIŞLARI HIZLANACAK: Sınır dışı işlemlerinin hızlanması için yasal değişiklikler yapılacak. Bunun için, ilgili ülkelerle görüşmelerin devam edeceği sanılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Kasım'daki Berlin ziyaretinde de konunun gündeme geleceği öğrenildi. Kaçak gelen Türkler'in iadesi ve Türkiye üzerinden kaçak akınının önlenmesi görüşülecek.

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