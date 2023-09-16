Tutuklandı: Buckingham Sarayı yakınınındaki binaya izinsiz giriş
Polis, cumartesi sabahı erken saatlerde İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'nın bitişiğindeki Royal Mews'e tırmanırken görülen bir adamın tutuklandığını söyledi.
Görevliler, saat 01.25’te kimliği açıklanmayan bir adamın Saray bahçesine uzanan Kraliyet Ahırları’na girmek için duvara tırmandığı yönündeki raporlar konusunda uyarıldı.
Polis, 25 yaşında adamın, Kral III. Charles ve İngiliz Kraliyet Ailesi üyelerinin tüm yol seyahati düzenlemelerinden sorumlu olan ve Gold State Coach aracının evi olan Royal Mews’deki ahırların dışında gözaltına alındığını söyledi.
Adamın “izinsiz girme” suçundan ötürü tutuklandığı ve gözaltına alındığı açıklandı.