Tüyler ürpertici olay: Kartel üyesi, 300’den fazla cesedi asitte eritmiş

Meksika'daki Sinaloa Karteli ile bağlantılı bir adam, öldürülen 300'den fazla cesedi asitte erittikten sonra "Güveç Yapıcı" olarak adlandırıldı.

Sozcu.com.tr

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Meksika merkezli bir uyuşturucu karteli için çalışan Santiago Meza Lopez’in yüzlerce kurbanını asit varillerinde erittiği bilgisi duyanların tüylerini ürpertti.

Organize suç örgütü, dünyanın en güçlü ve en büyük uyuşturucu kaçakçılığı örgütü olarak kabul ediliyor ve 1980’lerden beri Meksika’nın büyük bir bölümünü kontrol ediyor.

“Güveç Yapıcı” olarak adlandırılan Santiago Meza Lopez ilk olarak 2009’da yakalandı ve kartelin insan bedenlerini yok etmesindeki yardımcı rolünü itiraf etti.

Tutuklanmasının ardından, ilk kez 1996 yılında asitle deney yaptıkları bir çiftlikte çalıştığını açıkladı. Çete üyeleri, su ve asidi bir fıçıda birleştirdikten sonra içine bir et budu atarak iki saat bekletti. Et başarıyla çözüldükten sonra, kartel bunu insan vücutları üzerinde denemeye başladı.

ASİTTE ÇÖZÜNMEYEN DİŞ SAYESİNDE KEŞFEDİLDİ

Tutuklanmasından bu yana, kurbanların aile üyeleri, La Gallera’daki bölgede kalan kalıntıları tespit etmeye teşvik etmek için bir araya geldi.

Raporlara göre, keşiften bu yana burada 170 ila 200 kilo arasında insan kalıntısı bulundu. 650 kadar kurbanın kalıntılarının Tijuana’daki bölgede olabileceğinden korkuluyor.

Eski bir subay, YouTuber Shaun Attwood ile 2019 yılında yaptığı bir röportajda, kartelin kurbanlardan çok az iz bırakarak nasıl kurtulduklarını anlattı.

Röportajdaki, “Yetkililer arka bahçeden geçerken insanları arıyorlar ve asitte çözünmeyen bir diş dolgusu buluyorlar. En hafif tabirle çılgınca ve korkutucu. “

“Başka bir yerde insanları öldürüp cesetleri taşırlardı. Bu adam onları reklamlarda gördüğünüz petrol varillerine benzeyen 200 litrelik varillere koyardı.

“Daha sonra cesetlerin erimesi için onları ara sıra karıştırırdı. Bu adamın bir evi varillerle dolu.” ifadeleri kan dondurdu.

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