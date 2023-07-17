TV spikeriyle aşk yaşıyordu: Dışişleri bakanı aniden ortadan kayboldu

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Çin'in yeni dışişleri bakanı Qin Gang'ın haftalardır kamuoyunun karşısına çıkmaması kafa karıştırdı... Gang'ın aşk hayatıyla ilgili dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.

Sozcu.com.tr

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Çin’de gündem yaptığı açıklamalar ve kullandığı ifadelerle ülkenin son dönemde yükselen isimlerinden biri olan dışişleri bakanı Qin Gang oldu…

Kariyeri boyunca İngiltere ve ABD’nin büyükelçilik görevlerini üstlendikten sonra Aralık ayında dışişleri bakanı olan Gang’ın haftalardır kamuoyunun karşısına çıkmaması büyük bir merak uyandırdı. Gang’ın bir süredir Hong Konglu bir spiker olan Fu Xiaotian ile gizlice aşk yaşadığı öne sürüldü.

En son 25 Haziran’da Sri Lankalı mevkidaşıyla görüşen ve o zamandan beri kamuoyunun karşısına çıkmayan Gang’ın Çin yönetimiyle anlaşmazlık yaşadığı iddia edildi. Cakarta’da düzenlenen zirveye sağlık sorunları nedeniyle katılmayan Gang’ın aşk yaşadığı Xiaotian’ın da ortadan kaybolduğu belirtildi.

Twitter’da bir kullanıcı geçen yıl çekilen bir videoyu paylaşarak iki ismin flört ettiğini öne sürmüştü. Konuyla ilgili taraflardan bir açıklama gelmezken, bu durumun Çin Dışişleri Bakanlığı yönergesine ters olduğu iddia edildi. Xiaotian’ın kişisel sosyal medya platformundan en son lüks bir jet, Qin ile röportajının ekran görüntüsü ve bebeğiyle kendisinin bir selfiesini paylaştığı da görüldü.

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