UAEA Başkanı Grossi, Papa ile Zaporijya’yı görüştü

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile Avrupa'nın en büyük nükleer santrali Zaporijya ve çevresinde güvenli bölge oluşturulmasına ilişkin gelişmeleri İtalya'da görüştü.

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Papa Franciscus ile görüşen Grossi, Vatikan’ın resmi yayın organı Vatican News’e, Ukrayna’daki Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde oluşturulmak istenen güvenli bölgeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Grossi, 4 Mart 2022’den bu yana Rus güçlerinin kontrolünde bulunan ve sıklıkla askeri çatışmaların hedefi haline gelen nükleer santrale yönelik güvenli bölge oluşturulması için sürdürülen müzakerelerin çok yönlü ve karmaşık olduğunu belirtti.

GÜVENLİ BÖLGEYE İLİŞKİN MÜZAKERECİ SAYISI ARTIYOR

Müzakerelerin siyasi, askeri ve teknik ayaklarının olduğunu söyleyen Grossi, “Müzakere masası genişliyor. Yalnız diplomatlarla konuşmuyorum, siyasi liderler, ama aynı zamanda askerler, generaller, subaylar, aktif çatışma bölgesinde askeri unsurları bulunan herkesle görüşüyorum.” ifadelerini kullandı.

Grossi, temel sorunun güvenli bölgenin tam olarak nereyi kapsayacağından kaynaklandığını, her iki tarafın askeri unsurlarının kaygı duydukları güvenli bölgenin konumuna ilişkin yoğun görüşmeler sürdürüldüğünü anlattı.

Güvenli bölge için süren müzakerelerde ilerleme kaydettiklerini vurgulayan Grossi, “Bu müzakereleri sürdürmek amacıyla haftaya Ukrayna’ya gideceğim, savaşın başlamasından bu yana beşinci ziyaretim olacak. Daha sonra da henüz teyit edemesem de, bence mümkün, Rusya'ya gideceğim.” açıklamasında bulundu.

GÜVENLİ BÖLGE

4 Mart 2022’den bu yana Rus güçlerinin kontrolünde olan Zaporijya Nükleer Santrali’nin, iki tarafın çatışmalarından etkilenmesi, birçok kez saldırıya maruz kalması ve bu nedenle elektrik kesintilerinin yoğunlukla meydana gelmesinden ötürü UAEA, olası bir nükleer felaketi önlemek amacıyla burada çatışmadan arındırılmış bir nükleer güvenli bölge oluşturmak istiyor.

Saldırılardan ötürü her iki tarafın birbirini suçladığı nükleer santral ve çevresinde güvenli bölge oluşturulması için Başkan Grossi, Eylül 2022’den bu yana Rus ve Ukraynalı muhataplarıyla görüşmeleri sürdürüyor.

Grossi, 2022 bitmeden güvenli bölgenin oluşturulabileceğine ilişkin ümitvar olduğunu açıklamış, ancak bu doğrultuda bir gelişme kaydedilememişti.​​​​​​​ (AA)

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