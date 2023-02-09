Üç ülkeden “daha fazla destek geliyor” mesajı

Türkiye, deprem felaketinde yaralıları kurtarmak için zamanla yarışırken Polonya, Yunanistan ve Özbekistan'dan açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

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Polonya Savunma Bakanlığı, Polonya sağlık ekibinin bugün sahra hastanesiyle birlikte Türkiye’ye ulaştığını açıklarken, Yunanistan İklim ve Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianides dün akşam daha önce gönderilen ilk ekibe ilave olarak aralarında doktorların da bulunduğu ikinci ekibin gönderildiğini duyurdu.

Polonya Savunma Bakanlığı ilave ekiplerle ilgili bugünkü açıklamasında, “Polonya’dan askeri sağlık görevlileri Türkiye’de. Bugün ilerleyen saatlerde çalışmalarına başlayarak depremzedelere yardım edecekler. Sahra hastanesi kurmak için gerekli tıbbi ekipman, askeri uçaklarla Türkiye’ye nakledildi” ifadelerini kullandı.

Yunanistan İklim ve Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianides dün akşam üzeri yaptığı açıklamada aralarında doktor ve çöken binaların kalıntılarındaki sütunları destekleme konusunda bir uzmanın da bulunduğu ilave ekibin Türkiye’ye gönderildiğini kaydetti.

Bakan Stylianides, “Yunanistan Türkiye’nin deprem kurbanlarının yanında” mesajını paylaştı.

ÖZBEKİSTAN, 9 ÜNİTELİ SAHRA HASTANESİ KURUYOR

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyevin talimatıyla Özbekistan’ın ilave yardım ve ekiplerinin Gaziantap’e ulaştığı ve 50 sağlık görevlisinin çalışacağı 9 üniteli bir sahra hastanesinin kurulmaya başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, “Mağdurlara yardım etmek için, Savunma Bakanlığı tıbbi müfrezesinden 50 çalışanın hizmet vereceği bir hektarlık bir alana, dokuz ayrı birimden oluşan bir sahra hastane kompleksi konuşlandırılması planlanıyor” denildi. (DHA)

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