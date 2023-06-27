Uçak motoruna kapılıp hayatını kaybetmişti: Gerçek ortaya çıktı

ABD'nin Teksas eyaletindeki bir havayoluna bağlı çalışan bir kişinin, uçağın motoruna kapıldıktan sonra hayatını kaybetmesi büyük yankı uyandırmıştı. Yapılan araştırma sonucunda personelin intihar ettiği öğrenildi.

Sozcu.com.tr

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Teksas’taki San Antonio Uluslararası Havalimanı’nda, Delta Hava Yolları’na bağlı çalışan 27 yaşındaki David Renner, geçtiğimiz cuma günü uçak motorunun içine atlayarak hayatına son verdi.

Daily Mail’in haberine göre, yetkililer, iniş yapan Delta uçağının tek motoru çalışır halde kapıya doğru ilerlediğini ve o sırada yer hizmetleri görevlisinin uçağın motoru tarafından “yutulduğunu” söylemişti.

BAŞKA GİRİŞİMLERİ DE OLMUŞ

Renner’ın ailesi, adamın geçmişteki intihar girişimleriyle zorlu bir hayat yaşadığını, ancak aylardır mutlu olduğunu ve temiz bir hayat yaşadığını, intihar edeceğine dair hiçbir belirti vermediğini söyledi.

Kardeşi Joshua Renner, yaptığı açıklamada, David’in çocukluğunun “tıpkı diğer boşanmış çocuklar gibi iki ayrı evde yaşayarak zaman zaman karmaşık” olduğunu söyledi.

Bexar İlçe Tıbbi Muayene Ofisi, pazartesi günü ölümünün intihar olduğuna karar verdi ve Renner’ın kimliğini doğruladı.

Renner, Delta’nın yer desteği için anlaşma yaptığı bir şirkette çalışıyordu. Guardian’ın bildirdiğine göre, otopside Renner’ın künt ve keskin kuvvet yaralanmaları nedeniyle öldüğü tespit edildi.

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