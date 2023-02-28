Uçan belirsiz nesne yüzünden havaalanı kapatıldı

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Pulkovo Uluslararası Havalimanı'nın "uçan belirsiz bir nesne" nedeniyle geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Rus haber ajansı RİA’da yer alan habere göre, Pulkovo Uluslararası Havalimanı kapatıldı.

Uçakların kalkış ve inişleri durdurulurken buna bölgede “uçan belirsiz bir nesnenin” neden olduğu belirtildi. Şehir yetkilileri daha sonra uçuşların yeniden başladığını söyledi.

Reuters’ın haberine göre; iki çevrimiçi Rus haber kuruluşundan doğrulanmamış medya raporları, savaş jetlerinin soruşturmaya gönderildiğini ancak jetlerin hiçbir şey bulamadığını söylediler.

Kesintiye neyin neden olduğu veya iddia edilen bilinmeyen nesnenin nasıl araştırıldığı hakkında resmi bir yorum yapılmadı.

Uçuşlar yeniden başladıktan sonra Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, Başkan Vladimir Putin’in durum hakkında tam olarak bilgilendirildiğini söyledi.

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