Uganda’da tekne faciası: 20 ölü
Uganda'da bir teknenin batması sonucu 20 kişi öldü.
Uganda’da bir yolcu teknesinin batması sonucu 20 kişi hayatını kaybetti.
Uganda basınındaki habere göre, sabah saatlerinde Viktorya Gölü’nde 30 yolcu taşıdığı tahmin edilen bir tekne alabora oldu.
Batan teknedeki yolculardan 20’si boğularak can verdi, 10’u ise balıkçılar tarafından kurtarıldı. Yolcu teknesinin şiddetli rüzgar sonucu alabora olduğu bilgisi paylaşıldı.
Kaybolan yolcuları arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. (AA)