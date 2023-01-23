Ukrayna: Biz tankları savaşın ilk haftasında talep etmiştik
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrij Melnyk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna'nın resmi olarak Almanya'dan 3 Mart 2022'de Leopard tanklarını talep ettiğini belirtti.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat’tan beri devam ederken Ukrayna Dışişleri Bakanı Yardımcısı Andrij Melnyk’ten dikkat çekici bir açıklama geldi.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Melnyk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ukrayna’nın Leopard tankları konusunda Almanya’ya resmi talebi savaşın başlamasından 7 gün sonra, 3 Mart 2022’de yaptığını duyurdu.
Melnyk, “Nazik bir hatırlatma: Ukrayna, Rusya’nın savaşı başlatmasının 7’nci gününde, 3 Mart 2022’de Almanya’dan Leopard tankları tedarik etmesini resmen istedi. Bugün barbar Rus savaşının 334üncü günü. Belki de bu süreci hızlandırmanın zamanı gelmiştir?” ifadelerini kullandı.